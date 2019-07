Memorial Sofia Tedesco, primo atto: palloncini bianchi e commozione

Prima tappa del memorial dedicato a Sofia Tedesco. La 16enne che un anno fa è rimasta vittima di un incidente stradale, è stata ricordata con una partita di calcio.

La prima serata in onore della giovanissima ha visto come ospiti d’onore, la famiglia Tedesco. Palloncini bianchi, maglie dedicate e tanta commozione, per una serata che ha avuto come protagonista il ricordo della giovane Sofia Tedesca. L’evento si è tenuto al “ Bernini soccer”. La partita inaugurale è stata un tripudio di emozioni.

