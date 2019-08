Primo memorial Sofia Tedesco, ultimo atto: ecco la finale

Ultimo atto del primo memorial dedicato a Sofia Tedesco, sedicenne scomparsa a causa di un tragico incidente. Al "Bernini Soccer"​ per circa un mese si sono sfidate, senza esclusioni di colpi ben 6 formazioni maschili e 4 formazioni femminili.

In finale, gara che si giocherà lunedì alle 21, per le donne passano le squadre Asd Montallegro Butterflies vs Peruzzo Futsal. Nella categoria maschila in campo Habitat Immobiliare vs Sporting Avenue. Alla fine delle due gare ci sarà la premiazione.

"La famiglia Tedesco e tutta l'organizzazione del torneo invitano tutta la cittadinanza ad essere presente a questa serata che si preannuncia ricca di emozioni sportive e non solo. Con l'occasione ringrazia tutte le squadre partecipanti e tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione del primo memorial Sofia Tedesco una ragazza dotata di un grande cuore e che amava vivere la vita".