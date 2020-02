Memorial Gareffa, premiato l'istituto “Saetta e Livatino” di Ravanusa

E' stato l'Istituto “Saetta e Livatino” di Ravanusa ad aggiudicarsi il tredicesimo Memorial Gareffa, il riconoscimento ideato dal Panathlon Club International di Agrigento per ricordare il prof. Mimmo Gareffa, scomparso nel 2003, indimenticabile personaggio dello sport agrigentino al quale, per oltre sessant'anni, ha dedicato la sua vita, prima come calciatore ed atleta e successivamente come insegnante di educazione fisica e allenatore. La consegna della targa alla scuola di Ravanusa è avvenuta in occasione della fase provinciale dei campionati studenteschi di corsa campestre, disputata come ormai avviene da qualche anno a Ribera, all'interno della riserva naturale della foce del Platani. Un percorso impegnativo e suggestivo al tempo stesso, che ha messo a dura prova i giovani atleti accorsi numerosi da tutta la provincia.

La targa del Memorial Gareffa è stata consegnata dalla professoressa Rosanna Gareffa, figlia di Mimmo (che fu anche socio fondatore del Panathlon agrigentino), e dal prof. Gerlando Amato, presidente del Panathlon Club, che ha ricordato come il Memorial sia inserito all'interno del progetto “Il Panathlon incontra la scuola”, già avviato per il 2020, che prevede, tra l'altro, la consegna di speciali pergamene a tutti vincitori delle gare nei campionati provinciali studenteschi.