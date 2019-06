Matteo Imbrò sei un fenomeno, Treviso vola nei play off: l'empedoclino è l'Mvp

L’Orlandina si schianta contro Treviso di un monumentale Matteo Imbrò. Il match termina con il punteggio di 90 a 72. Nei play off la squadra del capitano empedoclino, porta la serie sull’uno a zero. E’ lui l’Mvp del match, con 20 punti realizzati, 27 di valutazione, 29 minuti giocati.

Oltre ai punti, Imbrò, porta a casa 7 rimbalzi e 4 assist: roba da leader vero. Matteo Imbrò da il benservito a Capo d’Orlando, con una prestazione sontuosa.

“Sapevamo che dovevamo attaccare bene – ha detto Imbrò – a volte devi spendere falli quando sei tanto aggressivo. Dovevamo indirizzare la partita su un’intensità molto alta. C’è fiducia per avere portato a casa gara 1. Bolgia del PalaVerde? E’ stata una cosa bella e particolare”.

La guardia ha fatto impazzire i tifosi di casa, tanti i complimenti per lui. “Immenso capitano”, scrivono i tifosi della De Longhi, per un empedoclino che sta facendo grande la squadra di Treviso. Adesso, appuntamento a gara 2, i padroni di casa sono avanti uno a zero.