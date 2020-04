Basket mercato, l'agrigentino Portannese "pensa" al rinnovo con Scafati

Non sono giorni semplici per gli sportivi e per le società. L’emergenza Coronavirus ha ridisegnato abitudini e passioni. Alcuni imprenditori e presidenti, però, hanno dato mandato agli addetti ai lavori di programmare la prossima stagione agonista. Una di queste è Scafati.

La società sportiva di basket che milita in A2 pensa al prossimo campionato. Scafati, dunque, parlerà del rinnovo contrattuale con l’agrigentino, Marco Portannese.

Il giocatore, che la scorsa estate si allenò con Agrigento, è pronto a rinnovare. Un passo importante per Portannese che si appresta a vivere una nuova stagione in A2. Giocatore importante e di grande talento, l’agrigentino è pronto a vivere un’altra stagione in Campania