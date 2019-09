Marcello Giavarini cuore d'oro, l'imprenditore acquista 10 mila euro di abbonamenti per i bisognosi

Marcello Giavarini, imprenditore ed ex presidente dell’Akragas calcio, ha voluto dare vita ad un gesto speciale. L’ex patron biancazzurro ha acquistato diversi abbonamenti del Licata calcio per donarli ai ragazzi bisognosi. Abbonamenti per un valore di 10mila euro. Il Licata può contare su un tifoso speciale e al quanto generoso, questo è Marcello Giavarini. L’imprenditore che fa base a Sofia non ha mai nascosto la sua passione per i colori gialloblu.

"Caro sindaco - scrive Giavarini in una lettera - con la presente terrei a rinnovare un piccolo atto di generosità nei confronti dei ragazzi meno abbienti che amano i colori gialloblu, ma che non possono permettersi di andare allo stadio. E’ per questo che, nel solco di una analoga iniziativa sua e dell amministrazione comunale, il sottoscritto ha deciso di acquistare abbonamenti per 10.000 euro per poi girarli, attraverso la vostra collaborazione e quella delle scuole di licata, ai ragazzi con modeste possibilità economiche.

Per ogni altro chiarimento o, eventuale, necessità, di poter contare sull’ Avv. Giuseppe Malfitano, persona nella quale ho individuato il mio fiduciario in loco e mio rappresentante legale".