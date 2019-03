L'ex presidente dell'Akragas, Marcello Giavarini: "Licata? Una promozione meritata"

Il Licata vola in serie D, dopo un campionato mai messo in discussione. Arrivano complimenti da ogni dove, ma anche dall’ex presidente dell’Akragas, Marcello Giavarini. “I miei complimenti vanno al Licata – scrive l’ex patron dei biancazzurri – per una meritata promozione in serie D”.

Non troppo tempo fa si era anche ipotizzata una vicinanza di Giavarini al club giallobù, l’imprenditore licatese che vive all’estero, non ha mai fatto mistero della sua fede calcistica. Nonostante questo, però, l’era Giavarini in casa Akragas ha segnato due stagioni in LegaPro. L’ex patron ha contribuito attivamente alle spese del club agrigentino. A segnare la fine del rapporto tra l’Akragas e Giavarini, furono le diverse vicissitudini societarie.