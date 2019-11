Il derby tra Agrigento e Capo, Ambrosin: "Siamo affamati, vogliamo vincere"

La Fortitudo Agrigento domenica 3 novembre affronterà l’Orlandina. La partita si giocherà al PalaFantozzi di Capo d’Orlando, palla a 2 alle 18:00. Il match è valevole per la sesta giornata del campionato di A2. Per la Fortitudo Agrigento, sarà il secondo derby in poco meno di una settimana. A parlare del momento della sua squadra e del prossimo impegno, è Lorenzo Ambrosin.

Lorenzo Ambrosin: "Contro Trapani abbiamo sbagliato tanto, non abbiamo mai fatto canestro. La sconfitta, in casa nostra, ha lasciato l’amaro in bocca. Bastava un po’ di più precisione e la partita poteva essere nostra. Ora abbiamo un altro derby e siamo davvero affamati. Vogliamo vincere. Cosa serve? Concentrazione, difesa e transizione, ma serve anche tanto cinismo. Dobbiamo giocare come meglio sappiamo fare, dobbiamo ritrovare il ritmo di gioco e l’aggressività, dopodiché riprendiamo la nostra retta via”.