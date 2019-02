Lo sport agrigentino è sotto choc, muore un tifoso speciale: è Totò Contino

Lo sport agrigentino è sotto choc, si è spento nella tarda serata di ieri un tifoso speciale: è Salvatore Contino. L’uomo era innamorato della sua Akragas, squadra di calcio della città, tanto da essere amministratore di una delle pagine Facebook più cliccate. Lui il creatore di “Akragantini veri”, ritrovo virtuale di diversi tifosi biancazzurri.

Contino appassionato anche di “calcio a 5”, dedicò parte della sua vita allo sport. Ad unirsi al dolore della famiglia anche la società Olimpica Akragas.

Il club tramite nota stampa si è detto addolorato per la morte di un tifoso speciale. Amici, ma anche tifosi sono sotto choc per la morte di Salvatore Contino. L’uomo era molto conosciuto in città.

"Era mite, buono, generoso, a modo. Pure allo stadio, nella esagitazione generale, si manteneva misurato, pure quando esultava o ci prendevamo bocconi amari, non trascendeva mai. Un esempio. Ciao Totò, non mi abituerò alla tua assenza". Questo uno dei messaggi che gli amici hanno voluto lasciare sulla pagina da lui amministrata.

