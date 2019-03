Apoteosi Licata, è promozione in serie D: che festa in piazza

E’ apoteosi Licata. I gialloblù volano in serie D e conquistano una promozione che mancava da troppo tempo. I licatesi battono l’Alcamo e vincono una partita che sancisce una promozione diretta. Il Sant’Agata è stato “liquidato” con due gol, i marcatori sono Assensio e Maltese.

Al triplice fischio finale è stata una grande festa, per una promozione in serie D, mai messa in dubbio. Il Licata vince e lascia il campionato di Eccellenza, le porte dei campionati superiori si aprono ad una squadra di grande talento. In piazza Progresso è stata festa grande, banda musicale e fuochi d’artificio, Licata balla con i suoi “undici leoni”.