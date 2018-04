Il sogno si ferma al "Dino Liotta", niente qualificazione per il Licata

Niente super rimonta per il Licata, il sogno della coppa Italia di serie D, svanisce al “Dino Liotta”. I padroni di casa sbloccano il match con Cannavò, che segna su calcio di rigore. Nonostante la rete di vantaggio ad accedere alla semifinale è il Trani. I pugliesi all’andata si erano imposti tre a uno, risultato che gli ha permesso di passare il turno. Il Licata ha avuto più di qualcosa da recriminare, veementi proteste per un rigore non concesso. I gialloblù adesso si dovranno concentrare sul campionato.