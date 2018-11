L'Asd Al Qattà sporting club vince a suon di gol

Vittoria per 7 reti a 3 della Asd AL Qattà sporting club alla prima giornata del campionato di calcio a 5 FIGC - LND serie D girone A delegazione Enn/Agrigento. La squadra allenata da mister Calabrò si impone subito sulla New Stars di Grotte portandosi in vantaggio di 3 reti a soli due minuti dal fischio di inizio.

La gara si è disputata, ieri 25 novembre alle 18 presso il palazzetto dello sport “Saetta e Livatino” a porte chiuse, a causa della mancata licenza per giocare con il pubblico imposto della questura di Agrigento legato ai tempi tecnici.

Buona la formazione della New Stars che, mai doma, ha dato filo da torcere alla compagine canicattinese. Un gioco sempre molto veloce e a viso aperto ha fatto subito capire che la categoria sarà difficile. Da registrare le doppiette di Daniele, Cino e il capitano D’Angelo. Goal anche per Guarneri, che dopo un perfetto gioco di palla a terra e di prima sigla una splendida rete.

A disposizione per l’Al Qattà in distinta c’erano: Valentini, Messana, D’Angelo, Restivo, Marengo, Cino, Daniele, Paschia, Milanese, Avarello, Guarneri. Domenica la formazione canicattinese alle ore 15.00 sarà ospite dei Viola futsal Cerami a Nicosia per la seconda giornata di andata.