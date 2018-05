L'Akragas Futsal schiacciata a fine match, il sogno della serie B continua: è in finale

L'Asd Sport Center C5 si è imposta. Lo ha fatto, con aggressività, per 3 a 2. Ma l'Akragas Futsal non smette di sognare la serie B. E questo perché, anche se sconfitti in Abruzzo, i biancazzurri hanno passato il turno per la finale.

L'inizio del match è stato entusiasmante. In due minuti di gioco, prima l'Akragas Futsal (con Toledo) e poi l''Asd Sport Center C5 (con Paris) sono andati a rete. Al 18' è stato ancora Toledo a stupire, riportando i biancazzurri in vantaggio. Dal 41' in poi, però, tutto è cambiato: è stato espulso - per somma di ammonizioni - Cinici e un minuto dopo, con Della Rocca, l'Asd Sport Center C5 si è portato in pari.

Al 59', D'Andrea ha chiuso la partita. L'Akragas Futsal ha perso, ma grazie al pareggio conquistato - la scorsa settimana - all'andata, possono continuare a sognare: è finale playoff.