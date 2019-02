Tappa a Palermo, la Kolymbethra nuoto vince e convince

L'Asd Kolymbetra Nuoto di Agrigento è gemellata con laSwim Power di Bagheria, domenica 3 febbraio 2019, ha partecipato alla prima tappa del campionato di nuoto di Eccellenza della Fin, presso la piscina Comunale Olimpionica di Palermo. Risultato positivo per diversi agrigentini, ecco quali:

Sara Sollano anno 2012 categoria Esordienti ha ottenuto il terzo posto. Per lei una medaglia di bronzo nei 25 sl con il tempo di 29”10. Il sesto posto nei 25 dorso con il tempo di 33”70, ed il terzo posto (medaglia di bronzo) nella staffetta 6x50 sl.

Salvatore Celauro anno 2011 categoria giovanissimi, ha gareggiato nei 25 sl con il tempo 33”80 e nei 25 dorso con il tempo di 35”70.

Gli atleti tesserati con la Swim Power sono allenati dai tecnici F.I.N. Marta e Pasquale Spataro, presso la Piscina Coperta dell’hotel Tre Torri (Vill. Mosè).

"Piena soddisfazione per i risultati ottenuti dagli atleti da parte dei presidenti delle due società sportive, Amelia Roberta Pecorilla per la Kolymbetra Nuoto e Michele Liga per la Swim Power".