Ivan, il poliziotto agrigentino che trionfa in Svizzera: vittoria che profuma d'impresa

Si chiama Ivan, ed è un poliziotto agrigentino ed ha conquistato la Svizzera. Si, perchè è lui il vincitore del Triathlon Ironman 70.3. Il poliziotto ironman ha trionfato in una prova fisica, superando record importanti. Ivan, infatti ha nuotato per 1900 metri nel lago di Zurigo, ha percorso 90 km in bici e per finire mezza maratona, 21 km di corsa.

Non una vittoria casuale, perchè lo sportivo ha iniziato la preparazione lo scorso ottobre. L'agrigentino ha avuto anche un piccolo inconveniente con la bici, un problema tecnico, ma alla fine è riuscito a cavarsela. "E' competizione così lunga e complessa, ma al tempo stesso bella, affasciante, molto stimolante per vivere nuove emozioni e andare oltre i propri limiti mentali e fisici”. Queste le parole di Ivan. Non sono mancati i complimenti da parte della Questura di Agrigento. "Il nostro Iron Man Ivan ha portato a termine una eccezionale impresa. Ancora complimenti... Grande".