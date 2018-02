Il giro d'Italia di ciclismo passerà da Ribera

Il giro d’Italia attraverserà la provincia di Agrigento ed, in particolare, passerà per lo svincolo di Ribera, sulla strada statale 115. A darne notizia è l’assessore Francesco Montalbano, il quale ha partecipato, ieri, a Santa Ninfa alla riunione per definire i dettagli della quinta tappa del 101° Giro d’Italia.

A fornire tutte le informazioni è stato il delegato regionale Anthony Barbagallo, che ha annunciato che il Giro d’Italia farà tappa ad Agrigento e passerà sul territorio di Ribera il 9 maggio. Gli sportivi riberesi potranno vedere il passaggio della carovana del Giro d’Italia agli svincoli di Seccagrande, Piana Grande e Verdura.