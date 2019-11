Il Futsal Canicattì 5 vince, punti buoni per Jack Giardina

Grande vittoria esterna del Futsal Canicattì 5 nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. I ragazzi allenati da mister Jack Giardina vincono in trasferta. La squadra si è imposta sull'ostico campo di Marsala contro i locali allenati da mister Enzo Bruno, al termine di una partita giocata bene e condotta sempre in vantaggio dai biancorossi del presidente Enzo Urso.

Mattatore della gara è stato Benino Sirone autore di una tripletta ed un assist. Le altre reti di Davide Cottone e Francesco Moncada, autori di una doppietta ciascuno.

“Sono molto soddisfatto della prova di tutti i miei ragazzi - dichiara mister Jack Giardina - questa vittoria ci proietta al quarto posto in piena zona playoff , adesso ci godiamo questo successo e già da domani inizieremo a prepararci per il prossimo impegno in casa contro il Real Trabia, una formazione forte che annovera giocatori di grande esperienza ,quindi sabato si preannuncia una gara molto entusiasmante al palazzetto Saetta-Livatino. Invito tutti i nostri tifosi amici e simpatizzanti di venire a sostenerci in tanti.”