Grand prix Sicilia regionale di corsa su strada, due le tappe in provincia

Sciacca e Palma di Montechiaro al centro dell'Atletica Agrigentina. Nel contesto della ventiseiesima edizione del "Grand prix Sicilia" di corsa su strada 10 km, infatti saranno due le tappe in provincia di Agrigento. L'onere dell'organizzazione spetterà alla "Marathon Sciacca", che aprirà il circuito delle gare regionali con la prima tappa il 02 febbraio 2020 e alla Asd Atleticarosamaria Palma di Montechiaro, città in cui si disputerà la gara il prossimo 03 maggio 2020, per un totale di 11 manifestazioni in tutta la Sicilia.