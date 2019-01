Gran galà BioRace, tutto pronto per l'evento: sport e competizione

Cresce l’attesa per l’ ottava edizione del Gran Galà BioRace diventato nel corso degli anni appuntamento imperdibile per i podisti siciliani. L'evento si terrà 27 gennaio 2019.

Durante il pranzo saranno premiati gli atleti regolarmente classificati nei campionati del BioRace Trofeo Ecp Pegaso

Abacus/Per…Correre, coppa Giovani Acsi Sicilia Occidentale e BioEco Trail Running con centinaia di premi che gratificheranno gli sforzi atletici profusi durante la stagione 2018. Premi anche per la miglior gara, miglior Atleta Biorace, miglior Evento, miglior Tecnico.



Non solo premiazioni durante la grande festa BioRace, infatti, saranno consegnati importanti riconoscimenti alle personalità nel campo sportivo e sociale che più si sono distinte durante il 2018, testimonial d’eccezione consegneranno alla società Asd Marathon club Sciacca il trofeo Ecp Pegaso Abacus/Per…Correre ed al Gsd Partinico Running la Coppa Giovani Acsi Sicilia Occidentale.



Come di consuetudine il Gran Galà BioRace sarà ricco di sorprese e divertimento con uno sguardo al calendario agonistico 2019, che tra eccellenti conferme e accattivanti novità regalerà un nuovo annoagonistico ad altissima qualità.