Giusi Parolino sarà presente al trofeo Giavellotti Trevigiani. La gara si terrà il 18 marzo a Conegliano.

Silca Ultralite Vittorio Veneto Asd con la collaborazione dell’Atletica Silca Conegliano e di Maratona di Treviso Scarl e con il patrocinio e il contributo della Città di Conegliano, organizza la settima edizione della manifestazione intitolata "Trofeo Giavellotti Trevigiani”, un evento che da anni accoglie atleti di primo piano nella disciplina oggetto della competizione.

La gara è valida quale prova regionale Fidal del lancio del giavellotto per le categorie allievi, junior, promesse, senior maschile e femminile. L'evento, aperto al pubblico, si svolgerà domenica 18 marzo 2018 a conegliano presso lo stadio comunale Narciso Soldan in via Stadio.

Alla competizione, che come da tradizione è dedicata interamente al giavellotto, saranno presenti circa 80 atleti. I partecipanti utilizzeranno gli attrezzi specifici della propria categoria e verranno ammessi alla finale i migliori 8 Allievi/e, i migliori 8 Juniores M/F, i migliori 8 Promesse M/F e i migliori 8 Senior M/F.

A rappresentare la Sicilia la giavellottista Giusi Parolino, che ricordiamo essersi messa al collo qualche settimana fa la Medaglia d'oro ai Campionati Italiani Indoor e lanci lunghi. Per me ricevere questo invito è sicuramente un onore e un piacere -dichiara giusi, e per questo desidero ringraziare il grande tecnico e mio amico Emanuele Serafin per il gradito l'invito. Indipendentemente dal risultato considero questa gara una grande opportunità di crescita, perchè credo che, quando vai a gareggiare in una competizione insieme alle Star del giavellotto, vai soprattutto per imparare e per confrontarti.