L'atleta Giusi Parolino lascia il Panathlon Club di Agrigento

L'atleta e imprenditrice agrigentina Giusi Parolino, che abbiamo visto sul palco dello spazio Temenos di Agrigento ricevere il suo ventunesimo premio alla carriera, si dimette dallo storico Panathlon Club di Agrigento. "Sono stata felice di far parte di un club così prestigioso e di aver conosciuto persone meravigliose - dichiara la campionessa italiana di lancio del giavellotto - ma per motivi personali, lavorativi e non ultimi sportivi preferisco lasciare il club".

L'atleta agrigentina riprenderà l'attività agonistica probabilmente a fine febbraio, in occasione dei campionati italiani indoor e lanci lunghi. A causa dell'infortunio alla spalla che l'ha colpita durante l'ultima gara, l'atleta ha avuto ritardi nella preparazione invernale, e dunque ad oggi è incerta la sua presenza nelle gare di inizio dei campionati invernali di atletica leggera che si disputeranno nel prossimo fine gennaio.