In campo contro Bergamo, parla il play Cuffaro: "Zugno? Ritrovo un amico"

La Fortitudo Agrigento, domani, torna in campo. La squadra di coach Cagnardi affronterà Bergamo, dell’ex Zugno. “Ritrovo un amico”. Queste le parole dell’agrigentino, Giuseppe Cuffaro che poi ha così continuato: "La partita contro Torino non è andata come volevamo, ma non abbiamo mai mollato. Torniamo in campo dopo appena tre giorni e lo facciamo davanti i nostri tifosi. Giocare in casa nostra - dice il play di Agrigento - al PalaMoncada, ci dà una spinta maggiore. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare Bergamo. E’ una squadra che nelle ultime partite sta dando filo da torcere agli avversari. Dobbiamo vincere per portare via due punti importanti. Sono felice di rivedere il mio amico Ruben Zugno. Io come sto? Sto bene. Mi alleno forte per farmi trovare sempre pronto".