Giro di Sicilia, tappa a Licata: ecco tutti i corridori

Tutto pronto per l'edizione 2020 del giro di Sicilia. Sono state anche annunciate le squadre che dall'uno al quattro aprile prenderanno parte all'ambizioso evento. Rispetto all’edizione 2019, saranno 24 le formazioni al via (erano 18 nel 2019) con 3 WorldTeams: EF Pro Cycling, Israel Start - Up Nation e UAE Team Emirates, 12 ProTeams e 9 Continental Teams. I corridori delle 24 formazioni al via da Siracusa si sfideranno nelle quattro tappe verso gli arrivi di Licata, Mondello (Palermo), Caronia e Mascali.

Ecco tutta la lista

Alpecin - fenix, Amore e vita, Androni giocattoli - sidermec, B&b hotels - vital concept, Bardiani csf faizane', Biesse arvedi, Caja rural - seguros rga, Circus - wanty gobert, Cycling team friuli asd, D'amico um tools, Ef pro cycling, Gazprom - rusvelo, Giotti victoria, Kometa xstra cycling team, Iseo serrature - rime - carnovali, Israel start - up nation, Nippo delko provence, Rally cycling, Sangemini trevigiani mg.k vis, Team arkea - samsic, Team colpack ballan, Team novo nordisk, Uae team emirates, Vini zabu' ktm