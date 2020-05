Giro d'Italia, si riparte: tappa nell'Agrigentino già in autunno

Il primo rinvio è stato a causa del Coronavirus, ora il Giro d’Italia è pronto a tornare. Secondo quanto fatto sapere dal sindaco di Agrigento, Calogero Firetto la carovana dei corridori approderà in città in autunno. Il Giro, dunque si terrà dal 3 al 25 ottobre. A mettersi in contatto con il sindaco, è stato il comitato del Giro d'Italia.

"Siamo fiduciosi - si legge sulla pagina del sindaco - che vorrete condividere con noi l’entusiasmo di ripartire a lavorare su questa edizione della corsa Rosa che sarà ancora più speciale e sostenuta da un sentimento di rinascita e orgoglio nazionale". L'annullamento era dovuto alle misure decise dal governo Orban per affrontare la pandemia. Le prime tappe erano previste nei giorni di maggio, oggi tutto e cambiato. La corsa rosa si prepara a ripartire.