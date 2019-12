Giro d'Italia, tappa a Licata: il commento di Pullara

"La prima tappa del Giro di Sicilia organizzato dalla Gazzetta dello Sport il prossimo 1 Aprile arriverà a Licata. E' un risultato importantissimo per la città che scaturisce da una programmazione impostata all’inizio del 2019 dal sottoscritto in sinergia con l'allora assessore allo Sport, Turismo e Spettacoli Angelo Vincenti che ringrazio per l'impegno. Il giorno 10 dicembre saranno effettuati i sopralluoghi di rito da parte degli organizzatori dell’evento ".

Lo afferma il capogruppo di Autonomisti e Popolari, Carmelo Pullara.

"Si tratta di un'opportunità importantissima per la città, per le sue strutture ricettive e per le attività commerciali. I frutti della programmazione necessitano di tempo per maturare ma alla fine questo lavoro impostato con la Regione paga sempre. Era stato svolto un lavoro certosino per arrivare a questo risultato. Colgo l'occasione - conclude Carmelo Pullara - per annunciare che al netto dell'inerzia e tardiva attivazione dell'amministrazione comunale di Licata sono riuscito ad ottenere per la mia città la programmazione di uno spettacolo di coro gospel che si svolgerà a Licata e i cui dettagli verranno resi noti a stretto giro".