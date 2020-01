Un baby talento per la Fortitudo Agrigento, ecco Giovanni Veronesi

La Fortitudo Agrigento "porta a casa" un baby talento che ha anche esordito in serie A. Lui è Giovanni Veronesi, classe '98 e giocatore dotato di grande fisicità. Veronesi, salvo ribaltoni dell'ultima ora dovrebbe essere il sostituto di Edo Fontana. Giovanni Veronesi si è già allenato agli ordini di coach Cagnardi. Il giocatore proviene dalla serie B.

Il neo biancazzurro è nato a Brescia ed ha iniziato la sua giovane carriera nel basket Iseo per poi ben figurare nella Virtus Brescia. Il giocatore nella stagione 2017/18 ha anche esordito in serie A, grazie alla Leonessa Brescia. Il neo biancazzurro è dotato di grande fisicità. Il nuovo giocatore della Fortitudo Agrigento si è già allenato agli ordini di coach Devis Cagnardi e domenica sarà a disposizione della squadra. Il direttore sportivo Cristian Mayer: “Giovanni è un giovane che può fare bene. Per lui, questa, è una grande occasione. Siamo contenti di averlo con noi”.