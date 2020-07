Colpo Akragas, arriva un portiere: è Giovanni Compagno

Primo colpo di mercato dell’Asd Akragas 2018 per la stagione sportiva 2020-2021. La società della presidente Sonia Giordano ha ingaggiato il portiere classe 1999, Giovanni Compagno, alto un metro e 85 centimetri, la scorsa stagione guardiapali del Troina in Serie D. Compagno è cresciuto nel Trapani ed ha militato anche nell’Acr Messina e nel Marsala, sempre in quarta serie. Si tratta di un portiere reattivo e dotato di una buona tecnica di base. L’operazione di mercato è stata perfezionata dal direttore sportivo biancoazzurro, Ernesto Russello.

