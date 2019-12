Colpo Akragas, preso Giovanni Taormina: l'ex Canicattì firma per i biancazzurri

Primo importante colpo di mercato dell’Akragas all’apertura del calciomercato invernale. La società del presidente Giovanni Castronovo ha ingaggiato l’esperto attaccante esterno agrigentino Giovanni Taormina, classe 1988. Si tratta di un’atleta dall’indiscusso valore tecnico e dalla grande esperienza accumulata nel corso della propria carriera.

In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Canicattì, siglando 5 reti.

Il nuovo attaccante biancazzurro ha firmato la lista questa mattina allo stadio Esseneto di Agrigento in presenza del presidente Giovanni Castronovo, del vice presidente Gero Brucculeri e del Direttore Sportivo Ernesto Russello.

Giovanni Taormina nella sua lunga e intesa carriera ha indossato le maglie di Sorrento, Como, Viareggio, Carrarese, Andria in serie C, Uso Calcio, Alessandria, Sulmona, Civitanovese, Lavagnese e Palazzolo in serie D e Pro Favara, Città di Scordia, Licata, Paternò e Canicattì in Eccellenza.