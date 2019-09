Campionati europei di atletica leggera, Parolino ad un soffio dal podio. Le gare, svolesi a Jesolo dal 5 al 15 settembre presso lo stadio Picchi, ha visto la giavellottista agrigentina vestire i colori della nazionale e a superare le qualificazioni, entrando tra le 8 migliori atlete che hanno disputato, sulla pedana del nuovissimo stadio di Caorle, la finale del lancio del giavellotto femminile classificandosi ottava in una gara di grande livello internazionale.

"Pedana ottima e clima buono per una gara che ricorderò con rammarico - dichiara Parolino –, perché mi sono mancate troppe cose, la tranquillità, gli allenamenti adeguati e una pedana dove provare e riprovare le rincorse per una competizione di questo livello. Ho portato a causa quel lunghissimo quinto lancio dato nullo alla caduta. ma che mi avrebbe permesso di salire sul podio e portare a casa un bronzo Europeo. Ho fatto quello che ho potuto e non quello che posso, ma nello sport i risultati si ottengono con gli allenamenti giusti e costanti e non con i miracoli".