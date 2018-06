Fortitudo Agrigento, rivoluzionato il settore giovanile: via Giacomo Bandieri

La Fortitudo Moncada Agrigento comunica che Giacomo Bandieri non sarà più il responsabile del settore giovanile del club.

Nel ringraziare Giacomo per l’impegno profuso, la Fortitudo Agrigento augura lui le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera.

Il saluto di Giacomo Bandieri: "Ringrazio il presidente Moncada per l'opportunità. Ringrazio Franco Ciani e Cristian Mayer. Ringrazio tutto lo staff e tutti i miei collaboratori. Ringrazio tutti i ragazzi che ho allenato questa stagione per l'impegno profuso. Ringrazio le ragazze dell'ufficio che hanno tenuto sempre alto il morale. Ringrazio Alessandro Bazan, presidente di Real Basket, per l'amicizia ed il supporto morale anche nei momenti più difficili e bui. Ringrazio tutti i giocatori della prima squadra con i quali ho condiviso molto tempo durante la stagione. Infine ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e che mi hanno dimostrato affetto in tutti questi mesi di mia permanenza ad Agrigento. Purtroppo gli obiettivi miei e della società sono diversi e questo non hanno permesso la continuazione del rapporto, ma porterò Agrigento ugualmente nel mio cuore".