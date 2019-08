Trofeo Podistico "Estate Riberese", vittorie per Salvatore Geraci e Angela La Monica

Trofeo podistico "Estate Riberese", ottimo risultato domenica scorsa per Salvatore Geraci, tesserato per la asd "Mega Hobby Sport" e Angela La Monica tesserata per asd "Marathon Caltanissetta".

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione ed organizzata dalla Asd Passione Corsa Ribera, guidata da Giuseppe Pipia, era valida come prova ufficiale del "BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre top Athletic" e ha visto la partecipazione di oltre duecento atleti provenienti da tutta la Sicilia. Soltanto tre atleti sono riusciti a restare sotto il muro dei 21 minuti ed esattamente Salvatore Geraci 20’20’’, Alberto Fieramosca (Asd Marathon Club Sciacca) in 20’45’’ ed il giovane Domenico Conti (Asd Universitas Palermo) in 20’47’’ che si aggiudicavano il podio.Tra le donne spettacolare vittoria assoluta di Angela La Monica che con il crono di 23’20’’ riusciva dopo un testa a testa fino all’ultimo metro con Serena Zeferino (Asd Universitas Palermo) che chiudeva la sua gara in 23’23’’_ terza assoluta Liliana Scibetta (Asd Pro Sport Ravanusa) in 25’33’’ ed ottimo quarto posto per Maria Giangreco (Asd Marathon Altofonte) in 25’34’’.