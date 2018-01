Lettera aperta, Gaetano Monachello: "Ciao Palermo, via con qualche rammarico"

Gaetano Monachello saluta Palermo, il giocatore di Palma di Montechiaro non nasconde la delusione, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. L’attaccante ha sposato la sua causa rosanero con tanto entusiasmo, ma poi qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Monachello saluta e dice sì all’Ascoli.

La lettera aperta di Gaetano Monachello, pubblicata sui social

Al mio arrivo a Palermo l’obiettivo, come in tutte le squadre dove sono stato, era dare il massimo. Probabilmente qui, scorrendo nelle mie vene sangue siculo, la responsabilità che avvertivo era maggiore. Ma purtroppo la vita, per un motivo o per un altro, non sempre ti lascia agire come vorresti ed io questa volta, di certo, non ho raggiunto quanto mi ero ripromesso. Questo il mio rammarico più grande, non aver avuto la possibilità di esprimermi, di mostrare a tutti quanta carica e quanta voglia avevo in serbo. Dal canto mio, quando sono stato chiamato in causa, in quei pochi minuti che ho racimolato, ho provato a dare tutto me stesso ma a volte non basta. Intanto i mesi sono trascorsi velocemente e, senza saperlo, è arrivata la mia ultima partita al Barbera, sempre nella seconda parte. Anche in quell’occasione provo a far qualcosa correndo contro il tempo, ma ecco che improvvisamente arriva il tanto atteso goal, la prima rete dell’anno. Un tiro troppo carico che porta con sé tanta rabbia, tanta fame, tanta voglia. Segno finalmente nella mia terra, da dove sono partito e dove avrei voluto far parlare di me per più tempo. Ma proprio quel goal arriva come un segno del destino, per salutare e ringraziare tutti malgrado tutto. Vorrei dire grazie a tutte le persone meravigliose che ho conosciuto e mi hanno accompagnato in questa esperienza permettendomi di rispolverare le mie radici e il volto più bello della Sicilia, quello della calore e dei sorrisi, dei mille caffè al giorno, dei profumi, dei sapori, dei colori e grazie soprattutto per avermi fatto esprimere nel mio tanto amato dialetto senza troppi giri di parole. Adesso però testa ad un’altra avventura, sono carico e ho tanta voglia di ripartire e sudare per questa nuova maglia. Ripagherò in campo la fiducia in me riposta".