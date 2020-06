Da giocatore a presidente, Gabriele Moncada "conquista" la Fortitudo Agrigento

Si chiama Gabriele Moncada, ha 29 anni ed è - presumibilmente - il presidente di una squadra di basket più giovane di sempre. Figlio di Salvatore Moncada, imprenditore e main sponsor della Fortitudo Agrigento, Gabriele - da qualche giorno - ricopre la figura di massimo dirigente. Interlocuzioni, incontri ed un grande obiettivo: salvare la serie A2.

Gabriele, laureato in economia in una università del Nord Italia e adesso è pronto a fare il grande passo. “Come sto? Sono giorni di grande emozione - ha detto in un video pubblicato sul canale ufficiale della Fortitudo Agrigento - ho una grande responsabilità, ovvero quella di salvare la serie A2. Ci proveremo”.

Gabriele Moncada ha indossato la maglia della Fortitudo Agrigentino, la trafila nelle giovanili e poi la scelta di intraprendere una carriera da studente. Oggi, il 29enne agrigentino, è stato “accolto” di buon grado dai tifosi biancazzurri.