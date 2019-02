Futsal Canicattì 5, seconda vittoria consecutiva: battuto San Vito Lo Capo

Continua a vincere il futsal Canicattì 5 allenato da mister Jack Giardina nel campionato di calcio a5 serie C2 girone A sabato scorso è arrivata le sesta vittoria consecutiva a San Vito Lo Capo, la formazione canicattinese si è imposta per 5 a 2 grazie alle reti Isgrò, Sirone, Ilardo ed alla doppietta di Provvidenza.

Inutili per i locali le reti di Cusenza e Campo. "Sono contento della prestazione dei mie ragazzi stiamo attraversando un bel momento - dice il mister - abbiamo disputato una buona partita in un campo difficile e con le condizioni meteo bruttissime con freddo vento e grandine, questa vittoria ci da tanto entusiasmo e ci consolida sempre più il secondo posto in classifica. Cercheremo di continuare cosi per inseguire il nostro obbiettivo che è la promozione nella categoria superiore.

"Adesso dobbiamo prepararci bene per la prossima partita in casa - dichiara il segretario Totò Caltabiano - che ci vedrà difronte il futsal Alcamo terzo in classifica in una partita molto difficile e importante, una eventuale vittoria ci porterebbe a 7 punti di distacco".