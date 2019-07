Futsal Canicattì 5, accordo trovato: Cani è un nuovo acquisto

Colpo in entrata per il Futsal Canicatti 5. Giuseppe Cani, classe 2000, è un nuovo giocatore biancorosso. Sarà il forte under a rafforzare il roster a disposizione di mister Jack Giardina. Il Canicattì, per la prossima stagione, disputerà il campionato di serie C1, calcio a 5.

Giuseppe Cani nonostante la giovane età vanta già due stagioni, in serie C2 e C1 con l’atletico Campobello mettendosi in evidenza e facendo parte anche delle rappresentative provinciali e regionali Figc di calcio a 5 come difensore centrale o laterale.

Molto soddisfatto il presidente biancorosso Vincenzo Urso che è riuscito a portare a Canicattì un giocatore under ma nello stesso tempo già molto esperto per disputare un' altra stagione da protagonisti è lottando per le prime posizioni. "Sono molto contento di far parte in questa società per una nuova esperienza con tanti nuovi stimoli, spero di ripagare la fiducia in campo con l’impegno e la voglia che mi ha sempre contraddistinto". Queste le prime dichiarazioni del neo giocatore biancorosso