Calcio a 5, l'Akragas Futsal schianta l'Agriplus 7 a 2

Nuova vittoria, la seconda consecutiva, per l'Akragas Futsal, che ha vinto fuori casa contro l'Agriplus, battendolo con un 7 a 2. Le reti dell’incontro portano le firme per i padroni di casa di Cristaldi e Saraceno mentre per i Giganti vanno in rete: Cinici, Sutera Sardo, Caglià, Casali e Toledo con una tripletta.

Grazie a questa vittoria i bianco azzurri di Peppe Castiglione si portano al quinto posto in classifica generale con 7 punti in quattro partite.

Gli altri risultati di giornata hanno visto: Cosenza - Futura 7 a 5; Ecosistem Lamezia - GEAR Sport 5 a 4; Nissa - Mascalucia C5 8 a 1; Bovalino - Siac Messina 7 a 1. Riposava l’Arcobaleno Ispica.

Prossima settima atteso ad Agrigento il Bovalino per un match per promette tanto spettacolo, fischio di inizio programmato per le 17.00 allo Sport Village.