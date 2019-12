L'ex Fortitudo Agrigento, coach Franco Ciani via da Montegranaro

E’ stato per otto stagioni l’allenatore della Fortitudo Agrigento, oggi, Franco Ciani dovrà fare i conti con un esonero. Si, perché, Montegranaro ha scelto di cambiare coach.

L’allenatore che, all’ombra della Valle dei Templi, ha messo in fila record e vittorie, non è più l’allenatore della Poderosa. L’avventura di coach Ciani è durata cinque mesi.

Esperienza e cultura cestistica non sono bastati, coach Ciani saluta Montegranaro."Venute meno - scrive la società in una nota - le prospettive del progetto delineato la scorsa estate e vista una situazione di classifica fattasi preoccupante, la società ha deciso a malincuore di optare per questa scelta, pur non addossando all’allenatore udinese tutte le responsabilità del deludente inizio di stagione. La Poderosa tutta augura a Ciani, professionista di esemplare dedizione al lavoro, tutte le migliori fortune personali e professionali per il prossimo futuro".