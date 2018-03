La Fortitudo è pronta ad affrontare il Trapani, Ciani: "Abbiamo voglia di riscatto"

La Fortitudo Agrigento domenica al PalaMoncada di Porto Empedocle, affronterà Trapani. La partita si giocherà alle 18. Hanno presentato la 26esima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, il direttore sportivo Cristian Mayer ed il coach Franco Ciani.

“I due punti in palio sono fondamentali per la corsa ai playoff - ha detto il direttore sportivo Cristian Mayer - . E’ bello che sia un derby, ma dobbiamo pensare a vincere. Il cambio di allenatore, porta l’incognita di sapere cosa faranno in campo, ma contro i granata abbiamo giocato tante volte, li conosciamo bene”.



“Abbiamo voglia di riscatto e di reazione, ma anche voglia di tornare sul nostro campo dove ultimamente abbiamo fatto bene. Emotivamente siamo pronti per una partita difficile, ‘tirata’ e vibrante - ha dichiarato l'allenatore Franco Ciani - . E’ chiaro che non dobbiamo sottovalutare la componente fisica, ma quando si alza la palla a due è obbligatorio dimenticare tutto. Emotivamente siamo toccati dalla sconfitta di Roma e abbiamo tanta volontà di rivalsa e di riscatto. Dobbiamo essere preparati ad una partita di grandissimo livello”.