Nuova "tegola" per la Fortitudo, il play Zugno si sottoporrà a intervento chirurgico

Nuova tegola per la Fortitudo. I biancazzurri non hanno pace, dopo il ko di Paolo Rotondo ecco l'infortunio di Ruben Zugno. Dalla società hanno fatto sapere che il playmaker si sottoporrà a intervento chirurgico. Al giocatore biancazzurro è stata riscontrata una “discontinuità della radice posteriore del menisco esterno a configurare rottura pressoché completa”. Il ginocchio interessato è il destro. L’intervento di Ruben Zugno è in programma nella giornata di martedì 13 febbraio.

Cristian Mayer: “Ringraziamo Ruben per la fatica di queste settimane. Ha lavorato in ‘primis’ per l’interesse della squadra. Adesso, tutti quanti, lo aspettiamo per il proseguo della stagione”.

Coach Franco Ciani: “Il ragazzo sta giocando con questo problema da diverso tempo. Purtroppo, l’ultimo esame strumentale ha evidenziato un peggioramento. E’ stata presa una decisione comune, per questo si è deciso di intervenire mediante intervento chirurgico”.