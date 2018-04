La "Viola" è nei guai, 34 punti di penalizzazione: la Fortitudo taglia il pass per i playoff

E’ arrivata la tanto attesa sentenza: il tribunale federale ha inflitto 34 punti di penalizzazione. Questo, vuol dire, che Reggio Calabria è stata quasi retrocessa dal campionato di serie A2.

Il club avrebbe falsato la fidejussione, per questo il primo grado del tribunale federale ha inibito per tre anni il proprietario del club Giovanni Muscolino. Un anno di stop al presidente della Viola Raffaele Monastero.

La Viola, dunque, è stata estromessa dalla corsa ai play off, liberando di fatto un posto. A sorridere sotto i baffi è la Fortitudo Agrigento. I biancazzurri e prossimi avversari della Viola, avranno una chances in più per la conquista dei play off.