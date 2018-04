Playout Serie C Fortitudo Agrigento, Giovanatto e Cuffaro: "Battiamo la Cus Catania"

Campionato di serie C, in campo la Fortitudo di Michele Giovanatto. I giovani biancazzurri affroneranno la Cus Catania, la partita è valida per la semifinale dei play out di Serie C. Domani alle 18, Cuffaro e compagni saranno in campo al PalaMoncada.

"Sarà una partita ad alto ritmo - ha amesso Giovanatto - . Non ci sarà molto tatticismo, ma sarà una sfida davvero intensa. Questa partita per noi vale molto. Vogliamo mantenere il fattore campo e vogliamo ritrovare la vittoria”. In campo anche Cuffaro, il play ha parlato così: "Sabato sarà una partita tosta. Abbiamo il fattore campo a nostro favore. Dobbiamo difendere bene per poi attaccare con ordine. Io importante per la squadra? Non sta a me dirlo, cerco di dare il massimo”.