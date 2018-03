"Fortitudo on the road", bagno di folla per i biancazzurri a Ribera

Seconda tappa del Fortitudo on the road. I biancazzurri hanno scelto di allenarsi al PalaTornambè di Ribera. Bagno di folla per i “giganti” che alla fine degli allenamenti hanno concesso anche foto e autografi. Si è allenato con il gruppo anche Ruben Zugno, il play maker corre verso il recupero definitivo.

Accoglienza speciale a Ribera. Alla Fortitudo Agrigento sono state donate delle arance Riberella Dop. A consegnare l’eccellenza del prodotto agricolo riberese è stato Rino Messina, ex delegato provinciale della Fip ed eletto anche delegato Nazionale. L’idea è stata patrocinata dall’assessore all’agricoltura Mimmo Aquè