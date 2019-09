Prima amichevole di stagione, la "nuova" Fortitudo Agrigento ben figura contro l'Orlandina

Prima uscita stagionale per la Fortitudo Agrigento. La squadra allenata da coach Cagnardi, al debutto in panchina, ha affrontato l’Orlandina. I biancazzurri che hanno tenuto a riposo per via precauzionale, Lorenzo Ambrosin, hanno giocato al PalaMangano di Sant’Agata di Militello.



Le squadre hanno deciso di comune accordo di azzerare il punteggio alla fine di ogni primo quarto. Debutto stagionale per gli americani James e Easley, ma anche per il capitano Chiarastella. Sul parquet anche Samuele Moretti ed il playmaker, Giovanni De Nicolao.



La Fortitudo Agrigento tornerà in campo giorno 4 settembre. I biancazzurri giocheranno nelle mura amiche del PalaMoncada. La squadra di coach Cagnardi affronterà la Green basket Palermo. Palla a 2 alle 18. L’ingresso sarà gratuito.



Primo quarto: 18-21



Secondo quarto: 13-19



Terzo quarto: 19-14



Quarto quarto: 27-22