Play off, la Fortitudo Moncada sogna e spera: i biancazzurri puntano Legnano

ia contro Trapani ha restituito solidità alla Fortitudo Moncada Agrigento. I biancazzurri hanno vinto alla fine di una partita bella e combattuta. Agrigento punta dritto ai playoff ma dovrà vedersela con diverse squadre. Il “treno” delle pretendenti è formato da squadre importanti.

A pari punti: Moncada, Trapani, Latina e Rieti. Dietro a ridosso Cagliari, con le insidie di Siena e Leonis Roma. La squadra di Franco Ciani ancora orfana di Ruben Zugno, dovrà recuperare Tommaso Guariglia. I biacazzurri, sabato, affronteranno la terza forza del campionato: Legnano.

Non una sfida semplice, la Fortitudo proverà a frenare la corsa per conquistare punti chiave nella bagarre dei play off. Ciani dopo una giornata di riposo, oggi ritroverà la sua squadra, l’operazione Legnano è già iniziata.