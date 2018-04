Playoff Fortitudo Agrigento, ecco perchè si può: biancazzurri ancora in corsa

Il sogno dei playoff non è ancora smarito. La Fortitudo Moncada lotta per l’ultimo posto disponibile, in chiave post season.

La squadra del patron Salvatore Moncada, ha voglia di tornare nei palcoscenici che più ama: i play off.

Il sogno passa dal PalaMoncada, si perché Agrigento vincendo contro Napoli, metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione.

Casale, Scafati e Legnano sono matematicamente ai playoff, dietro è bagarre vera. A tenere tutti col fiato sospeso è la situazione di Reggio Calabria, il club rischia d’essere estromesso dal campionato. Sulla Viola pende una fidejussione che sarebbe irregolare.

La Moncada domenica affronta Napoli, partita chiave per il roster di coach Ciani. Torna al palazzo, Bruno Mascolo ex play dei biancazzurri. Se la Fortitudo lotta per un posto tra le grandi, sui social è vittoria vera.

Secondo quanto ha riferito una stima fatta da "Spicchi d'arancia", il club è terzo in classifica, mettendosi dietro Trapani, Napoli, Viola, Latina e atri club.

Davanti ai biancazzurri soltato Virtus Roma, prima in classifica con più di 19mila seguaci, Biella con 12, 644 seguaci e Fortitudo dietro d'un soffio con 12, 616.