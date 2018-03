La seconda vita di Paolo Rotondo, il centro della Fortitudo: "Giorni difficili, il peggio è passato"

Paolo Rotondo è tornato. Il centro della Fortitudo dopo un periodo buio a causa di un lungo stop, domenica ha vissuto il suo speciale derby. Lo staff della Fortitudo lo ha convocato. Una giornata speciale per il siracusano, che oggi non riesce a trattenere la sua gioia.

“Tutto questo mi è mancato molto – ha detto Rotondo - . Quando Cristian Mayer mi ha comunicato la scelta, sono stato contento. Tornare, è stato come ricevere la convocazione per la prima volta nella mia vita. Stare fuori e vedere la partita è importante, ma stare – almeno – in panchina e potere incoraggiare i miei compagni è stato davvero importante. La prima persona alla quale ho comunicato la scelta dello staff, è stata Donata, la mia compagna. Ho voluto condividere con lei la mia felicità, che in quel momento è stata incontenibile. E’ stato un derby duro, molto tosto ma anche molto bello. Non vedevo una cornice di pubblico così bella da molto tempo. Da siciliano è stato davvero bello vedere dei ragazzi come Ambrosin o anche Williams e Cannon, sentire così tanto il derby E’ stato importante vederli così carichi. Il mio abbraccio con Marco Evangelisti? Non ci siamo detti molto, lui era stremato ed io molto felice. Ho rivisto quell’immagine, mi ha emozionato”.

I tifosi hanno dedicato uno speciale striscione a Paolo Rotondo, lui risponde così: “Il cartellone fa riferimento al mio coraggio. E’ stato un incidente di percorso, chiunque avrebbe affrontato questo momento così. Sono così contento d’essere tornato nell’orbita Fortitudo, che quei mesi mi sembrano già lontanissimi. Vorrei ringraziare tutti per il tanto affetto. Non credo che in altri posti in cui sono stato avrei ricevuto lo stesso affetto. Non penso che sia dovuto alla mio essere siciliano, fa sempre piacere ad un giocatore vedere dei tifosi così vicini. Non è cosi scontato. La loro pacatezza nell’esprimere la loro passione, è una grande dote dei tifosi agrigentini”.