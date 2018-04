Play off, ci siamo: la Fortitudo Agrigento nella "bolgia" assoluta del PalaDozza

La Fortitudo questa sera scenderà in campo. Il roster di coach Franco Ciani, affronta la Fortitudo Bologna. Una partita, sulla carta, assai proibitiva. Mancinelli e compagni, hanno chiuso la regular season al secondo posto, Agrigento giocherà nella bolgia del PalaDozza.

I biancazzurri sono arrivati ieri a Bologna, oggi seduta di rifinitura e questa sera appuntamento cruciale per l’ottavo di finale dei play off. Gara 1, si giocherà di fronte un quasi tutto esaurito PalaDozza, circa seimila persone spingeranno la Fortitudo Bologna. Non mancheranno i sostenitori agrigentini, circa un centinaio i tifosi che hanno scelto d’esserci. Nel tempio del basket italiani, il roster di Ciani tenterà l’impresa. L’appuntamento è alle 20 e 30, la Fortitudo Bologna accoglie i giovani di coach Ciani.