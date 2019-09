Serata di gala per la Fortitudo Agrigento, un evento "privato" al castello Colonna Ducale

Una serata speciale, un evento curato nei minimi particolari: la Fortitudo Agrigento è stata ospite del Castello Colonna Ducale di Joppolo Giancaxio. All’evento, staff e giocatori, ma anche sponsor e abbonati.

L’evento si è aperto con la presentazione della nuova maglia della Fortitudo Agrigento.



Hanno spiegato l’importanza di sponsor ed abbonati, il presidente Salvatore Moncada, ed il direttore sportivo, Cristian Mayer. Sul palco del teatro del castello ducale, anche il proprietario di “casa”, Massimo Firetto. “E’ un piacere ed un onore avervi qui. Non posso che augurarvi un vero buona fortuna per l’inizio della nuova stagione”. A parlare dell’aspetto tecnico della squadra, ma anche del campionato che sta per iniziare, coach Devis Cagnardi.



L’evento ha visto salire sul palco, ad uno ad uno, i giocatori della Fortitudo Agrigento. La prima parte di serata si è conclusa con un maxi selfie tra giocatori e pubblico.



Il gran galà della Fortitudo Agrigento è proseguito all’esterno, quando ad attendere gli ospiti c’era un buffet, curato nei minimi particolari. La serata si è conclusa con il taglio della torta. Il Castello Colonna Ducale si trova a Joppolo Giancaxio. L’elegante location è stata teatro di una serata davvero speciale. L’evento è stato presentato dalla giornalista agrigentina, Marcella Lattuca.