Fortitudo Basket, via al campionato, Mayer: "E' come fosse il primo anno"

Ad un giorno dalla prima di campionato, nella sala stampa “G. Micalizio” del PalaMoncada, hanno parlato il direttore sportivo, Cristian Mayer il coach Devis Cagnardi, ed il capitano, Albano Chiarastella. La Fortitudo Agrigento domani, domenica 6 ottobre, affronterà la Junior Casale. La partita è valevole per la prima giornata di campionato di serie A2 Ovest. Il match si giocherà nelle mura amiche del PalaMoncada

“In campionato vogliamo fare bene e cercare di raggiungere i play off - ha spiegato Mayer -. Non è un anno facile, sembra quasi la prima volta. Inizia un nuovo ciclo, un nuovo allenatore e c’è una tensione diversa. L’emozione della prima partita c’è sempre, quest’anno è diverso. Forse un po’ di più. L’infortunio di Giuseppe Cuffaro? Il nostro staff medico ha capito subito l’entità del problema. Al momento siamo in contatto con qualche specialista, faremo delle visite più approfondite. Ci sono varie soluzioni sul tavolo, deciderà il ragazzo. Lo scafoide è un osso particolare, la guarigione cambia rispetto ad ogni persona. Cuffaro, al momento, deve stare fermo. Per il ragazzo è un davvero peccato. Quest’anno era partito col piede giusto. Noi siamo orgogliosi di lui, è un agrigentino ha sempre giocato per la Fortitudo Agrigento”.