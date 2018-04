Contro la Viola per i playoff, Mayer: "La Fortitudo è un patrimonio"

La Fortitudo Moncada Agrigento, domenica si giocherà il tutto per tutto per un posto tra le migliori otto del campionato. I play off non sono una chimera, la Moncada si allena e ci spera. I biancazzurri affronteranno la Viola, fresca di maxi squalifica. “A livello mentale è una partita molto difficile da interpretare, non sappiamo con quale stato emotivo verrà la Viola Reggio Calabria, questo è davvero complicato. Mi auguro che i ragazzi siano pronti ad ogni evenienza, questa per noi è una partita fondamentale”. Queste le parole del direttore sportivo Cristian Mayer, che inoltre ha aggiunto: "La Fortitudo Agrigento è un patrimonio importante del territorio e deve essere tutelato. Tifosi? Lo zoccolo duro non ha mai fatto mancare nessun supporto. Spero di vedere anche tifosi della Provincia, come Sciacca, Licata, Ribera e Canicattì".